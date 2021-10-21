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Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика

Олег Люлька
21 октября, 09:03
Энтони Джошуа не понравился длинный язык Ронни Шилдса, и он решил продолжить кастинг на нового тренера для подготовки к реваншу с украинцем

Джошуа покинул Шилдса спустя сутки / Фото: Reuters, Instagram

Только накануне бывший наставник Майка Тайсона и Эвандера Холифилда Ронни Шилдс заявил, что достиг договоренности о сотрудничестве с Энтони Джошуа и будет готовить того к реваншу с Александром Усиком.

Шилдс даже успел пообещать СМИ сделать из Джошуа самого крутого бойцовского пса в мире бокса.

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Однако, как оказалось, Ронни поспешил, выдав желаемое за действительное.

Как сообщает Boxingnews24.com, Джошуа не остановил на нем свой выбор. По крайней мере, пока что. И вряд ли это сделает, учитывая длинный язык Шилдса.

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Джошуа очень не понравились интервью Шилдса, побежавшего впереди паровоза.

Энтони решил продолжить поиск нового тренера в Калифорнии, на сей раз перекочевав в зал к другому американскому специалисту – 46-летнему Роберту Гарсии по прозвищу Дедушка, экс-чемпиону мира во втором полулегком весе.

Ранее Гарсия тренировал таких бойцов, как Антонио Маргарито, Маркос Майдана, Виктор Ортис.

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Джошуа и Гарсия провели небольшую совместную тренировку, но будут ли они работать в тандеме дальше, не факт. Не исключено, что Эй-Джей продолжит кастинг на нового коуча.

Что точно известно, так это то, что Джошуа не намерен возвращаться к Робу Маккрэкену, возглавлявшему его угол во время поединка с Усиком 25 сентября.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Интересно, что ранее Роберт Гарсия, который может стать новым тренером Джошуа, активно нахваливал Усика, заявляя: "Он самая большая звезда в Украине. Да, там были братья Кличко, но этот парень сделал нечто особенное. То, как и кого он победил, – это невероятно".

Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.

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