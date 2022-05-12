Дістали трактористи! Як через СРСР збірна Канади покинула світової хокей

Тільки в 1977 році канадці вернулися на ЧС / Фото: Championat.ru

13 травня стартує чемпіонат світу з хокею. Титул буде захищати збірна Канади.

Канадці є найбільш титулованою командою чемпіонатів світу – 51 медаль, 27 з яких золоті. Але якщо погортати архіви світових першостей, то у "Кленових листків" буде суттєва прогалина на п'єдесталах. Розберемося, що трапилося.

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Чемпіонат світу з хокею 1970 року вперше мав відбутися у Канаді. За рік до цього канадці з тріском провалилися на ЧС, програвши всім основним суперникам. І тут їх терпець увірвався. Несправедливість було кричущою, канадським професіоналам забороняли виступати на чемпіонаті світу. Тоді як за СРСР за документами грали лише трактористи та фрезерувальники, які в очі ані трактора, ані верстата не бачили.

Під тиском родоначальників хокею керівництво Міжнародної федерації (ІІХФ) пішло на компроміс. Канадцям було дозволено використовувати в турнірі дев'ятьох хокеїстів з команд нижчих професійних ліг. Представникам НХЛ грати було не можна. Однак незабаром і це заборонили. Під натиском МОК і його президента американця Евері Брендеджа ІІХФ знову наклала заборону на участь професіоналів в першостях світу. Тоді представники Канади відмовилися від проведення чемпіонату світу та вийшли зі складу Міжнародної федерації.

Роки йшли, але канадці не здавалися. За цей час вони організували Суперсерію зі збірною СРСР, де змогли виставити свій найсильніший склад.

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І лише в 1977 році МОК і ІІХФ здалися. На чемпіонат світу вперше поїхали гравці з клубів НХЛ. Але там Канаду чекав жахливий провал. "Кленові листки" зазнали найбільшої розгромної поразки в своїй історії – 1:11 від СРСР.

Другий матч між цим командами завершився перемогою Радянського Союзу – 8:1. Ложкою меду в цій бочці дьогтю може слухувати хіба що перемога Канади над майбутнім чемпіоном Чехословаччиною – 8:2 і срібним призером Швецією – 7:0. Канадці зайняли тоді четверте місце.

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Лише через 27 років Канада змогла стати чемпіоном світу, а приймали світову першість канадці лише один раз за всю історію – в 2008 році.

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