Дочка Пеле – про стан батька: "Іноді потрібно зробити два кроки вперед і крок назад"

Пеле / Фото: Instagram
Буквально вчора 80-річний бразилець знову був переведений до відділення реанімації.
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Щоб трохи заспокоїти всіх любителів футболу, дочка Пеле Келлі Насименту розповіла у своєму Instagram про поточний стан свого батька.
"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових.
Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад.
Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала дочка легенди світового футболу в своєму Instagram.
Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Після чого Король футболу пішов на поправку і готовий був зіграти 90 хвилин і додатковий час.