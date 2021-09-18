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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Дочка Пеле – про стан батька: "Іноді потрібно зробити два кроки вперед і крок назад"

Сергій Шаховець
18 вересня, 08:38
Стан здоров'я легендарного ексфутболіста продовжує непокоїти його багатомільйонну армію фанатів по всьому світу

Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчора 80-річний бразилець знову був переведений до відділення реанімації.

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Щоб трохи заспокоїти всіх любителів футболу, дочка Пеле Келлі Насименту розповіла у своєму Instagram про поточний стан свого батька.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових.

Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад.

Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала дочка легенди світового футболу в своєму Instagram.

Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Після чого Король футболу пішов на поправку і готовий був зіграти 90 хвилин і додатковий час.

Пеле передає всім вітання з лікарні

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