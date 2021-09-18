Дочка Пеле – про стан батька: "Іноді потрібно зробити два кроки вперед і крок назад"

Буквально вчора 80-річний бразилець знову був переведений до відділення реанімації.

Читайте також: Україну оточили російські війська: бразильський футболіст згадав початок війни на Донбасі

Щоб трохи заспокоїти всіх любителів футболу, дочка Пеле Келлі Насименту розповіла у своєму Instagram про поточний стан свого батька.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових.

Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад.

Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала дочка легенди світового футболу в своєму Instagram.