Дочь Пеле – о состоянии отца: "Иногда нужно сделать два шага вперед и шаг назад"

Пеле / Фото: Instagram
Буквально вчера 80-летний бразилец опять был переведен в отделение реанимации.
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Чтобы немного успокоить всех любителей футбола, дочь Пеле Келли Насименту рассказала в своем Instagram о текущем состоянии своего отца.
"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых.
Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции – иногда два шага вперед и шаг назад.
Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", – написала дочь легенды мирового футбола в своем Instagram.
Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. После чего Король футбола пошел на поправку и готов был сыграть 90 минут и дополнительное время.