12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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До першої помилки! В УАФ розповіли, скільки пропрацює Петраков та хто його замінить

Сергій Шаховець
12 листопада, 17:29
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, як і раніше, тримає в полі зору кандидатуру Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України

Олександр Петраков та Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

В четвер національна команда України зіграла внічию (1:1) проти збірної Болгарії. Доля головного тренера "синьо-жовтих" Олександра Петракова багато в чому залежатиме від результату вирішального матчу з Боснією у відборі на ЧС-2022.

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А ось із спадкоємцем Петракова, схоже, питання вже давно вирішене. Принаймні президент УАФ Андрій Павелко дав зрозуміти, що Сергій Ребров незабаром може очолити збірну України.

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що в майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер – Петраков. І він не має тимчасових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде.

Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм спадкоємцем.

Але вийшло так, що у Реброва контракт із клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується із Петраковим.

Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", – сказав Павелко в інтерв'ю Радіо НВ.

Ребров має шанс очолити збірну влітку 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що раніше син Сергія Реброва підтвердив, що після закінчення контракту з еміратським клубом Аль-Айн, український фахівець може очолити збірну України.

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Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" провели вже шість поєдинків, з яких п'ять завершилися внічию. Матч 16 листопада проти Боснії та Герцеговини стане визначальним – як для збірної України, так і її наставника.

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