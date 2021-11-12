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До первой ошибки! В УАФ рассказали, сколько проработает Петраков и кто его заменит

Сергей Шаховец
12 ноября, 17:29
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по-прежнему держит в поле зрения кандидатуру Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины

Александр Петраков и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг национальная команда Украины сыграла вничью (1:1) против сборной Болгарии. Судьба главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова во многом будет зависеть от результата решающего матча с Боснией в отборе на ЧМ-2022.

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А вот с преемником Петракова, похоже, вопрос уже давно решен. По крайней мере, президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что Сергей Ребров в скором времени может возглавить сборную Украины.

"Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер – Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет.

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком.

Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым.

Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними", – сказал Павелко в интервью Радио НВ.

У Реброва есть шанс возглавить сборную летом 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что ранее сын Сергея Реброва подтвердил, что по окончании контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, украинский специалист может возглавить сборную Украины.

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Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

Отметим, что под руководством Александра Петракова "сине-желтые" провели уже шесть поединков, из которых пять завершились вничью. Матч 16 ноября против Боснии и Герцеговины станет определяющим – как для сборной Украины, так и ее наставника.

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