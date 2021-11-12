11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Забьем Боснии столько, сколько надо". Матвиенко поставил задачу на решающий матч

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 00:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В поединке против Болгарии Николай Матвиенко вместе с Александром Тымчик допустили ошибки из-за которых сборная Украина могла проиграть матч
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В своем комментарии после ничейного результата (1:1) в товарищеском матче с Болгарией, защитник Шахтера объяснил, с чем связано непонимание между игроками обороны, а также поделился своими ожиданиями от игры с Боснией.

Читайте также: К батюшке, Кашпировскому или бабке: Сборной Украины советуют сходить снять проклятие

Реклама

"Игра получилась полезной, создано много моментов. Что чувствуешь?

- Да, мы играли по новой тактике, даже скорее старой, подзабытой, некоторое непонимание еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной прорвет нас, потому что сегодня не хватало реализации.

Как тебе лично удобнее действовать, в два или три центральных защитника?

- В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть, в зависимости от соперника.

Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойства перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?

- Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации. Надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется…", – цитирует слова Матвиенко сайт УАФ.

Через пять дней, 16 ноября сборной Украине предстоит сыграть решающий матч отбора на ЧИ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Чтобы удержаться на втором месте в турнирной таблице группы D нашим парням нужна будет только победа.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

Сегодня

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять