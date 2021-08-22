Чумова вертуха в UFC: за такі нокаути доплачують

Ігнасіо Бахамондес вирубив Рузвельта Робертса / Фото: Getty Images

На турнірі UFC on ESPN 29 Бахамондес зустрічався з американцем Рузвельтом Робертсом.

У третьому раунді Ігнасіо виждав момент і завдав неймовірно видовищний удар ногою з розвороту. "Вертуха" прилетіла прямо в щелепу Робертсу.

Рефері одразу ж просигналізував про закінчення поєдинку. А пізніше організатори виписали Бахамондесу чек на 50 тисяч за кращий нокаут вечора.

До речі, для Бахамондеса ця перемога стала першою в UFC. 23-річний чилієць підписав контракт з організацією недавно, але дебютний бій у промоції програв.