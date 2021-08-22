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Чумовая вертуха в UFC: за такие нокауты доплачивают

Александр Трикиша
22 августа, 11:36
Чилийский боец смешанных единоборств Игнасио Бахамондес одержал свою первую побед в UFC и сразу стал звездой! Его невероятный удар с разворота выиграл бонус в 50 тысяч долларов

Игнасио Бахамондес вырубил Рузвельта Робертса / Фото: Getty Images

На турнире UFC on ESPN 29 Бахамондес встречался с американцем Рузвельтом Робертсом.

В третьем раунде Игнасио выждал момент и нанес невероятно зрелищный удар ногой с разворота. "Вертуха" прилетела прямо в челюсть Робертсу.

Рефери сразу же просигнализировал об окончании поединка. А позже организаторы выписали Бахамондесу чек на 50 тысяч за лучший нокаут вечера.

Кстати, для Бахамондеса эта победа стала первой в UFC. 23-летний чилиец подписал контракт с организацией недавно, но дебютный бой в промоушене проиграл.

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