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Що апетитніше? Форми Даші Савіної чи її сніданок

Олександр Трикіша
27 грудня, 17:13
Українська телеведуча та дружина гравця Шахтаря Валерія Бонаря Даша Савіна поділилася гарячими фото із відпочинку на Мальдівах. Тут здійснилася ще одна її мрія

Даша Савіна на Мальдивах / Фото: Instagram

Красуня показала свій апетитний сніданок, а ще похвалилася своїми неймовірними формами.

"Завжди треба вірити в мрію. У неї є приємна особливість – збуватися. Пам'ятаю, як завжди дивилася на картинках всю цю мальдівську красу і мріяла колись теж там побувати, побачити все це наживо, спробувати...

Неймовірно круто усвідомлювати, що мрії справді справджуються! Бажаю кожному з вас виконання всіх ваших найзаповітніших бажань!", – написала дівчина в Instagram.

Подружжя вирушило у відпустку 14 грудня. Дівчина регулярно публікує гарячі фото з відпочинку:

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