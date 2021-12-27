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Что аппетитнее? Формы Даши Савиной или ее завтрак

Александр Трикиша
27 декабря, 17:13
Украинская телеведущая и жена игрока Шахтера Валерия Бонаря Даша Савина поделилась горячими фото с отдыха на Мальдивах. Здесь сбылась еще одна ее мечта

Даша Савина на Мальдивах / Фото: Instagram

Красотка показала свой аппетитный завтрак, а еще похвасталась своими невероятными формами.

"Всегда нужно верить в мечту. У нее есть приятная особенность – сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-нибудь тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать...

Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!", – написала девушка в Instagram.

Супруги отправились в отпуск 14 декабря. девушка регулярно публикует горячие фото с отдыха:

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