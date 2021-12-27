Что аппетитнее? Формы Даши Савиной или ее завтрак

Красотка показала свой аппетитный завтрак, а еще похвасталась своими невероятными формами.

"Всегда нужно верить в мечту. У нее есть приятная особенность – сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-нибудь тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать...

Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!", – написала девушка в Instagram.