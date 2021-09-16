15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Буде-Глімт – Зоря: о котрій і де дивитися перший матч луганців у Лізі конференцій

Олег Люлька
16 вересня, 15:55
Список трансляцій поєдинку в Норвегії, в якому чемпіон цієї країни Буде-Глімт приймає бронзового призера Прем'єр-ліги України луганську Зорю

Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Матч першого туру групового раунду нового єврокубка Ліги конференцій між норвезьким клубом Буде-Глімт і українською Зорею відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.

Читайте також: Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

ДЕ ДИВИТИСЯ БУДЕ-ГЛІМТ – ЗОРЯ

  • Megogo
  • beIN Connect MENA
  • beIN Sports MENA 7 HD
  • BT Sport Player (geo / R)
  • RMC Sport Live 11
  • TSN Malta 8 HD
  • V 4 Norge HD
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay Finland HD
  • ViaPlay Iceland HD
  • ViaPlay Norway HD
  • ViaPlay Poland HD
  • ViaPlay Sweden HD

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Відзначимо, що склад команди Буде-Глімт Transfermarkt оцінює в 14,4 млн євро, а Зорі – в 18,6 млн євро. Проте фаворитом матчу аналітики називають норвежців.

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На перемогу норвежців букмекерами встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Буде-Глімт – 49%
  • нічия – 25%
  • виграш Зорі – 26%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1:1

Переможець цієї групи, в якій також виступають Рома і софійський ЦСКА, відразу вийде до 1/8 фіналу Ліги конференцій. На володарів других сходинок чекає плей-оф із командами, які посядуть третій рядок у груповому раунді Ліги Європи.

Додамо, що поки що цей тиждень для України в єврокубках – без перемог. У Лізі чемпіонів Динамо зіграло 0:0 з Бенфікою в Києві, а Шахтар програв 0:2 Шерифу в Тирасполі.

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