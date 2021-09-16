Буде-Глимт – Заря: во сколько и где смотреть первый матч луганчан в Лиге конференций

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Матч первого тура группового раунда нового еврокубка Лиги конференций между норвежским клубом Буде-Глимт и украинской Зарей состоится в четверг, 16 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.

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Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

Отметим, что состав команды Буде-Глимт Transfermarkt оценивает в 14,4 млн евро, а Зари – в 18,6 млн евро. Тем не менее фаворитом матча аналитики называют норвежцев.

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На победу норвежцев букмекерами установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.85, на победу Зари – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Буде-Глимт – 49%

ничья – 25%

выигрыш Зари – 26%

наиболее вероятный счет – 1:1

Победитель этой группы, в которой также выступают Рома и софийский ЦСКА, напрямую выйдет в 1/8 финала Лиги конференций. Обладателей вторых мест ждет плей-офф с командами, занявшими третьи строчки в групповом раунде Лиги Европы.

Добавим, что пока что эта неделя для Украины в еврокубках – без побед. В Лиге чемпионов Динамо сыграло 0:0 с Бенфикой в Киеве, а Шахтер проиграл 0:2 Шерифу в Тирасполе.