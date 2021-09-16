15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Буде-Глимт – Заря: во сколько и где смотреть первый матч луганчан в Лиге конференций

Олег Люлька
16 сентября, 15:55
Список трансляций поединка в Норвегии, в котором чемпион этой страны Буде-Глимт принимает бронзового призера Премьер-лиги Украины луганскую Зарю

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Матч первого тура группового раунда нового еврокубка Лиги конференций между норвежским клубом Буде-Глимт и украинской Зарей состоится в четверг, 16 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БУДЕ-ГЛИМТ – ЗАРЯ

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  • beIN Connect MENA
  • beIN Sports MENA 7 HD
  • BT Sport Player (geo/R)
  • RMC Sport Live 11
  • TSN Malta 8 HD
  • V 4 Norge HD
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay Finland HD
  • ViaPlay Iceland HD
  • ViaPlay Norway HD
  • ViaPlay Poland HD
  • ViaPlay Sweden HD

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

Отметим, что состав команды Буде-Глимт Transfermarkt оценивает в 14,4 млн евро, а Зари – в 18,6 млн евро. Тем не менее фаворитом матча аналитики называют норвежцев.

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На победу норвежцев букмекерами установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.85, на победу Зари – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Буде-Глимт – 49%
  • ничья – 25%
  • выигрыш Зари – 26%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

Победитель этой группы, в которой также выступают Рома и софийский ЦСКА, напрямую выйдет в 1/8 финала Лиги конференций. Обладателей вторых мест ждет плей-офф с командами, занявшими третьи строчки в групповом раунде Лиги Европы.

Добавим, что пока что эта неделя для Украины в еврокубках – без побед. В Лиге чемпионов Динамо сыграло 0:0 с Бенфикой в Киеве, а Шахтер проиграл 0:2 Шерифу в Тирасполе.

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