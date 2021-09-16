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Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
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Шахтер --
Верес --
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Колос --
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Три миллиона евро у Зари уже в кармане: призовые в Лиге конференций

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 сентября, 14:16
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Сегодня луганская Заря сыграет первый матч в групповом раунде нового еврокубка – Лиги конференций УЕФА: сколько украинский клуб может там заработать
Заря и трофей Лиги конференций
Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

В четверг, 16 сентября, состоится первый в истории украинского футбола матч группового раунда Лиги конференций. Заря в Норвегии играет с тамошним клубом Буде-Глимт. Начало в 22:00. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.

Несмотря на то, что Лига конференций – третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, по части призовых от УЕФА он не сильно уступает второму. Такие клубы, как Заря, в этих соревнованиях могут спокойно заработать на год безбедного существования.

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Более того, по данным football-coefficient.eu, Заря уже пополнила свою копилку на 3,8 млн евро за счет призовых нынешнего сезона и еврокубкового коэффициента за десять лет. Дальше может быть больше.

ПРИЗОВЫЕ В ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

  • Выход в групповой этап: 2 940 000 евро
  • Выигранный матч на групповом этапе: 500 000 евро
  • Ничья на групповом этапе: 166 000 евро
  • 1-е место в групповом этапе: 650 000 евро
  • 2-е место в групповом этапе: 325 000 евро
  • Выход в раунд плей-офф: 300 000 евро
  • 1/8 финала: 600 000 евро
  • 1/4 финала: 1 000 000 евро
  • 1/2 финала: 2 000 000 евро
  • Проигрыш в финале: 3 000 000 евро
  • Чемпион: 5 000 000 евро

Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней
Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

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Отметим, что помимо норвежского клуба Буде-Глимт, в группе с Зарей играют Рома, возглавляемая Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА.

Читайте также: Буде-Глимт – Заря и другие: расписание матчей Лиги конференций 16 сентября

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

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Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

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13
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12
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Заря
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11
8
Верес
7
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11
9
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8
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