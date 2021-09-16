Три миллиона евро у Зари уже в кармане: призовые в Лиге конференций

Сегодня луганская Заря сыграет первый матч в групповом раунде нового еврокубка – Лиги конференций УЕФА: сколько украинский клуб может там заработать

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

В четверг, 16 сентября, состоится первый в истории украинского футбола матч группового раунда Лиги конференций. Заря в Норвегии играет с тамошним клубом Буде-Глимт. Начало в 22:00. Онлайн Буде-Глимт – Заря доступен на нашем сайте.

Несмотря на то, что Лига конференций – третий по рангу еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, по части призовых от УЕФА он не сильно уступает второму. Такие клубы, как Заря, в этих соревнованиях могут спокойно заработать на год безбедного существования.

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Более того, по данным football-coefficient.eu, Заря уже пополнила свою копилку на 3,8 млн евро за счет призовых нынешнего сезона и еврокубкового коэффициента за десять лет. Дальше может быть больше.

ПРИЗОВЫЕ В ЛИГЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

Выход в групповой этап: 2 940 000 евро

Выигранный матч на групповом этапе: 500 000 евро

Ничья на групповом этапе: 166 000 евро

1-е место в групповом этапе: 650 000 евро

2-е место в групповом этапе: 325 000 евро

Выход в раунд плей-офф: 300 000 евро

1/8 финала: 600 000 евро

1/4 финала: 1 000 000 евро

1/2 финала: 2 000 000 евро

Проигрыш в финале: 3 000 000 евро

Чемпион: 5 000 000 евро

Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

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Отметим, что помимо норвежского клуба Буде-Глимт, в группе с Зарей играют Рома, возглавляемая Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА.

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Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

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Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.