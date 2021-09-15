Шериф – Шахтер: видео голов и обзор матча

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Донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов проиграл чемпиону Молдовы Шерифу со счетом 0:2. В составе тираспольского клуба голы забивали Адама Траоре и Янсане.
ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ
На 16-й минуте хозяева воспользовались обрезкой на чужой половине поля, Криштиано навесил в штрафную, откуда точно в касание пробил Траоре.
ГОЛ ЯНСАНЕ
Второй мяч влетел в ворота Шахтера на 62-й минуте. Криштиано протащил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Янсане.
Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.
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