Шериф – Шахтер: видео голов и обзор матча

Смотрите голы и видеообзор поединка стартового тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер на выезде проиграл Шерифу со счетом 0:2

/ Фото: Reuters

Донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов проиграл чемпиону Молдовы Шерифу со счетом 0:2. В составе тираспольского клуба голы забивали Адама Траоре и Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й минуте хозяева воспользовались обрезкой на чужой половине поля, Криштиано навесил в штрафную, откуда точно в касание пробил Траоре.

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ГОЛ ЯНСАНЕ

Второй мяч влетел в ворота Шахтера на 62-й минуте. Криштиано протащил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Янсане.

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Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.