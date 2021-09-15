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Шахтер 0
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Шахтер --
Интер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
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29 сентября 19:45
Зенит --
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17 сентября 19:30
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18 сентября 00:00
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Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
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Минай --
18 сентября 00:00
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Верес --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Шериф – Шахтер: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 21:52
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Смотрите голы и видеообзор поединка стартового тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер на выезде проиграл Шерифу со счетом 0:2
/ Фото: Reuters

Донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов проиграл чемпиону Молдовы Шерифу со счетом 0:2. В составе тираспольского клуба голы забивали Адама Траоре и Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й минуте хозяева воспользовались обрезкой на чужой половине поля, Криштиано навесил в штрафную, откуда точно в касание пробил Траоре.

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ГОЛ ЯНСАНЕ

Второй мяч влетел в ворота Шахтера на 62-й минуте. Криштиано протащил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Янсане.

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Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Интер Интер Инт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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