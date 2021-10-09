Брутальний нокаут після брудного прийому: а рефері нічого не помітив

Брутальний нокаут в поєдинку Плаатжиес - Керспуей

У першому раунді Плаатжіес виждав момент і під час атаки суперника завдав йому кілька ударів в голову. Примітно, що в цей час він притримував опонента за голову, але рефері не вважав це порушенням.

Керспуй був нокаутований ще до того, як впав на канвас, але Хуліо не став жаліти опонента і почав добивати вже лежачого бійця. Зупинити побиття зміг лише рефері.

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