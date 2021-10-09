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Брутальный нокаут после грязного приема: а рефери ничего не заметил

Александр Трикиша
9 октября, 22:59
На турнире по смешанным единоборствам EFC Fight Night (не путать с UFC) боец из Южной Африки Хулио Плаатжиес одержал эффектную победу над своим соотечественником Уэйдом Керспуем

Брутальный нокаут в поединке Плаатжиес - Керспуей

В первом раунде Плаатжиес выждал момент и во время атаки соперника нанес ему несколько ударов в голову. Примечательно, что в этот время он придерживал оппонента за голову, но рефери не посчитал это нарушением.

Керспуй был нокаутирован еще до того, как упал на канвас, но Хулио не стал жалеть оппонента и принялся добивать уже лежащего бойца. Остановить избиение смог лишь рефери.

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