Боже, що ти вже купила? Дружина Усика розсмішила соцмережі

Хороше було б придбання / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Минулого тижня Олександр Усик офіційно заявив про початок підготовки до наступного поєдинку. Реваншу з Ентоні Джошуа.
Тепер боксер буде рідко у соцмережах. Зате його дружина Катерина пише пости один за одним.
І навіть у цей тяжкий час не втрачає почуття гумору. Нещодавно дівчина згадала весільний звичай, заявивши: "Жирик, чекай Ху*ла!"
А тепер розповіла кумедний анекдот.
- Я тебе кохаю...
- І я тебе кохаю.
- І поважаю...
- Що?
- І ціную...
- Боже, що ти вже купила?
– Танк!
"Це точно про мене!" – підписала анекдот Катерина.
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Нагадаємо, раніше російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.