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Боже, що ти вже купила? Дружина Усика розсмішила соцмережі

Андрій Трофімов
11 квітня, 09:49
Катерина поділилася зі своїми підписниками у Instagram смішним анекдотом, гумор допомагає справлятися з негативними емоціями, які всіх переповнюють

Хороше було б придбання / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Минулого тижня Олександр Усик офіційно заявив про початок підготовки до наступного поєдинку. Реваншу з Ентоні Джошуа.

Тепер боксер буде рідко у соцмережах. Зате його дружина Катерина пише пости один за одним.

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І навіть у цей тяжкий час не втрачає почуття гумору. Нещодавно дівчина згадала весільний звичай, заявивши: "Жирик, чекай Ху*ла!"

А тепер розповіла кумедний анекдот.

- Я тебе кохаю...
- І я тебе кохаю.
- І поважаю...
- Що?
- І ціную...
- Боже, що ти вже купила?
– Танк!

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"Це точно про мене!" – підписала анекдот Катерина.

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Нагадаємо, раніше російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.