Боже, что ты уже купила? Жена Усика рассмешила соцсети

Хорошая была бы покупка / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Александр Усик официально заявил о начале подготовки к следующему поединку. Реваншу с Энтони Джошуа.

Теперь боксер будет редко в соцсетях. Зато его супруга Екатерина строчит посты один за другим.

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И даже в это тяжелое время не теряет чувство юмора. Недавно девушка вспомнила свадебный обычай, заявив: "Жирик, жди Ху*ло!"

А теперь рассказала забавный анекдот.

- Я тебе кохаю...

- І я тебе кохаю.

- І поважаю...

- Що?

- І ціную...

- Боже, що ти вже купила?

- Танк!

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"Это точно про меня!!!" – подписала анекдот Екатерина.

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Напомним, ранее российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.