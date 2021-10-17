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Олександрія --
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Зоря --
Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Бій Ф'юрі – Вайлдер найкращий в історії дивізіону! Це справжній бокс важковаговиків

Сергій Шаховець
17 жовтня, 11:32
Поєдинок боксерів Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера вже увійшов до списку кращих поєдинків в історії боксу

Поєдинок Ф'юрі vc Уайлдер - один з кращих боїв в історії дивізіону / Фото: Колаж: Сьогодні

У цьому впевнений відомий американський тренер і екс-чемпіон світу Роберт Гарсія. Нещодавно фахівець висловився про минулий чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.

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"Чудовий бій. І один з кращих, що я бачив у суперважкій вазі. Хлопці заслужили повагу.

Тайсон Ф'юрі переміг і тепер по праву вважається найкращим важковаговиком світу. І він той хлопець, якого буде дуже непросто перемогти.

Вайлдер влаштував справжню пожежу. Так, він втомився вже після п'ятого раунду, але продовжив битися і викидати удари. Як я і сказав, це один з кращих боїв в історії дивізіону, і я радий, що бокс важковаговиків повернувся", – цитує слова Гарсії fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

Раніше український боксер Іван Редкач назвав поєдинок Ф'юрі – Вайлдер боєм року.

А легендарний американський супертяж Джордж Форман пішов далі, присвоївши рубці в Лас-Вегасі, яка завершилася перемогою Циганського короля, звання найкращого бою в історії хефівейта.

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Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Повністю солідарний з Форманом і промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум.

"Ф'юрі vs Вайлдер – найкращий бій у суперважкій вазі. Люди запитають, як він може бути крутіше третього поєдинку Алі і Фрейзера, який вийшов просто неймовірним. Я пам'ятаю ту затемнену арену на Філіппінах так, немов зараз сиджу там. Але той бій поступається цьому, тому що в ньому не було стільки насильства і нокдаунів", – сказав 89-річний Боб Арум iFL TV.

Нагадаємо, 9 жовтня Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді. Перед цим обидва боксери по два рази побували в нокдауні.

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Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

Дивіться, як Ф'юрі нокаутував Вайлдера

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