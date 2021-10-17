Бій Ф'юрі – Вайлдер найкращий в історії дивізіону! Це справжній бокс важковаговиків

Поєдинок Ф'юрі vc Уайлдер - один з кращих боїв в історії дивізіону / Фото: Колаж: Сьогодні

У цьому впевнений відомий американський тренер і екс-чемпіон світу Роберт Гарсія. Нещодавно фахівець висловився про минулий чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.

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"Чудовий бій. І один з кращих, що я бачив у суперважкій вазі. Хлопці заслужили повагу.

Тайсон Ф'юрі переміг і тепер по праву вважається найкращим важковаговиком світу. І він той хлопець, якого буде дуже непросто перемогти.

Вайлдер влаштував справжню пожежу. Так, він втомився вже після п'ятого раунду, але продовжив битися і викидати удари. Як я і сказав, це один з кращих боїв в історії дивізіону, і я радий, що бокс важковаговиків повернувся", – цитує слова Гарсії fightnews.info.