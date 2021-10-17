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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Бой Фьюри – Уайлдер – лучший в истории дивизиона! Это настоящий бокс тяжеловесов

Сергей Шаховец
17 октября, 11:32
Поединок супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера уже вошел в список лучших поединков в истории бокса

Поединок Фьюри vc Уайлдер - один из лучших боев в истории дивизиона / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом уверен известный американский тренер и экс-чемпион мира Роберт Гарсия. Недавно специалист высказался о прошедшем чемпионском поединке в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Великолепный бой. И один из лучших, что я видел в супертяжелом весе. Парни заслужили уважение.

Тайсон Фьюри победил и теперь по праву считается лучшим тяжеловесом мира. И он тот парень, которого будет очень непросто победить.

Уайлдер устроил настоящий пожар. Да, он устал уже после пятого раунда, но продолжил сражаться и выбрасывать удары. Как я и сказал, это один из лучших боев в истории дивизиона, и я рад, что бокс тяжеловесов вернулся", – цитирует слова Гарсии fightnews.info.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

Ранее украинский боксер Иван Редкач назвал поединок Фьюри – Уайлдер боем года.

А легендарный американский супертяж Джордж Форман пошел дальше, присвоив рубке в Лас-Вегасе, завершившейся победой Цыганского короля, звание лучшего боя в истории хэфивейта.

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Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Полностью солидарен с Форманом и промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум.

"Фьюри vs Уайлдер – лучший бой в супертяжелом весе. Люди спросят, как он может быть круче третьего поединка Али и Фрейзера, который получился просто невероятным. Я помню ту затемненную арену на Филиппинах так, словно сейчас сижу там. Но тот бой уступает этому, потому что в нем не было столько насилия и нокдаунов", – сказал 89-летний Боб Арум iFL TV.

Напомним, 9 октября Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде. Перед этим оба боксера по два раза побывали в нокдауне.

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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images

Смотрите, как Фьюри нокаутировал Уайлдера

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