Бой Фьюри – Уайлдер – лучший в истории дивизиона! Это настоящий бокс тяжеловесов

Поединок Фьюри vc Уайлдер - один из лучших боев в истории дивизиона / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом уверен известный американский тренер и экс-чемпион мира Роберт Гарсия. Недавно специалист высказался о прошедшем чемпионском поединке в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Великолепный бой. И один из лучших, что я видел в супертяжелом весе. Парни заслужили уважение.

Тайсон Фьюри победил и теперь по праву считается лучшим тяжеловесом мира. И он тот парень, которого будет очень непросто победить.

Уайлдер устроил настоящий пожар. Да, он устал уже после пятого раунда, но продолжил сражаться и выбрасывать удары. Как я и сказал, это один из лучших боев в истории дивизиона, и я рад, что бокс тяжеловесов вернулся", – цитирует слова Гарсии fightnews.info.