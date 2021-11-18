19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Бомбезний нападник! Шахтар побореться за форварда збірної Аргентини

Сергій Шаховець
18 листопада, 13:02
Донецький Шахтар зацікавлений у придбанні найкращого нападаючого чемпіонату Аргентини

Шахтар цікавиться аргентинським нападником Хуліаном Альваресом / Фото: Goal.com

"Гірники" готові заплатити за нападаючого 20 мільйонів євро, щоб виграти конкуренцію за результативного форварда, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Читайте також: Справжній діамант! Гравець Шахтаря потрапив до ТОП-5 дриблерів світу

Реклама

Слід зазначити, що за Альваресом уважно стежать три клуби Серії А – Мілан, Ювентус та Фіорентина, які також хочуть отримати до своїх лав 21-річного футболіста.

У поточному сезоні вихованець Рівер Плейт провів 16 ігор у чемпіонаті Аргентини, у яких забив 15 голів та виконав п'ять гольових передач.

Реклама

Також 21-річний нападник встиг зіграти п'ять матчів за збірну Аргентини, у складі якої став володарем Кубка Америки 2021 року.

Альварес очолює список бомбардирів елітного дивізіону Аргентини. За даними Transfermarkt, вартість форварда Рівер Плейт становить 20 мільйонів євро

Реклама

Нагадаємо, що основний форвард "гірників" Ласіна Траоре, який отримав жахливу травму у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, буде знаходиться поза грою до осені наступного року.

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Також затягується відновлення Жуніора Мораеса, який лише у жовтні приступив до тренувань.

А вже у суботу, 20 листопада, "гірникам" належить зіграти матч 15-го туру чемпіонату України проти львівського Руху.

Читайте також: