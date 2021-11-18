Бомбезний нападник! Шахтар побореться за форварда збірної Аргентини

Шахтар цікавиться аргентинським нападником Хуліаном Альваресом / Фото: Goal.com

"Гірники" готові заплатити за нападаючого 20 мільйонів євро, щоб виграти конкуренцію за результативного форварда, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Читайте також: Справжній діамант! Гравець Шахтаря потрапив до ТОП-5 дриблерів світу

Реклама

Слід зазначити, що за Альваресом уважно стежать три клуби Серії А – Мілан, Ювентус та Фіорентина, які також хочуть отримати до своїх лав 21-річного футболіста.

У поточному сезоні вихованець Рівер Плейт провів 16 ігор у чемпіонаті Аргентини, у яких забив 15 голів та виконав п'ять гольових передач.

Реклама

Також 21-річний нападник встиг зіграти п'ять матчів за збірну Аргентини, у складі якої став володарем Кубка Америки 2021 року.

Альварес очолює список бомбардирів елітного дивізіону Аргентини. За даними Transfermarkt, вартість форварда Рівер Плейт становить 20 мільйонів євро

Реклама

Нагадаємо, що основний форвард "гірників" Ласіна Траоре, який отримав жахливу травму у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, буде знаходиться поза грою до осені наступного року.

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Також затягується відновлення Жуніора Мораеса, який лише у жовтні приступив до тренувань.

А вже у суботу, 20 листопада, "гірникам" належить зіграти матч 15-го туру чемпіонату України проти львівського Руху.

Читайте також: