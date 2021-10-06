Траоре пропустить мінімум 9 місяців: невтішні новини для Шахтаря

Шахтар надовго втратив кращого бомбардира поточного сезону Лассіну Траоре і фактично до кінця року не зможе розраховувати на Жуніора Мораеса. Єдиний позитив – швидке повернення Ісмаїлі і Фернандо.
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Лассіна Траоре
У Траоре серйозна травма – пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні чекає операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року.
Жуніор Мораес
У Мораеса ще триває курс реабілітації, пройшло тільки 5 місяців. Думаю, відновлення займе ще не менш двох. До кінця листопада – грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів.
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Інші травмовані
Ісмаїлі і Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб через 3-4 дня вони приступили до занять в загальній групі. відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів, повідомляє сайт Шахтаря.