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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Траоре пропустить мінімум 9 місяців: невтішні новини для Шахтаря

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 18:39
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Начальник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко оголосив терміни відновлення травмованих гравців команди. Довше за всіх у лазареті пробуде Лассіона Траоре
Форвард Шахтаря отримав тяжку травму в матчі Ліги чемпіонів
Форвард Шахтаря отримав тяжку травму в матчі Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар надовго втратив кращого бомбардира поточного сезону Лассіну Траоре і фактично до кінця року не зможе розраховувати на Жуніора Мораеса. Єдиний позитив – швидке повернення Ісмаїлі і Фернандо.

Читайте також: Швидше одужуй, Лассіна! Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали травмованого Траоре

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Лассіна Траоре

У Траоре серйозна травма – пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні чекає операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року.

Жуніор Мораес

У Мораеса ще триває курс реабілітації, пройшло тільки 5 місяців. Думаю, відновлення займе ще не менш двох. До кінця листопада – грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів.

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Інші травмовані

Ісмаїлі і Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб через 3-4 дня вони приступили до занять в загальній групі. відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів, повідомляє сайт Шахтаря.

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