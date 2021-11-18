Бомбезный нападающий! Шахтер поборется за форварда сборной Аргентины

Шахтер интересуется аргентинским нападающим Хулианом Альваресом / Фото: Goal.com

"Горняки" готовы заплатить за нападающего 20 миллионов евро, чтобы выиграть конкуренцию за результативного форварда, сообщает TUTTOmercatoWEB.

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Нужно отметить, что за Альваресом пристально следят три клуба Серии А – Милан, Ювентус и Фиорентина, которые также хотят получить в свои ряды 21-летнего футболиста.

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В текущем сезоне воспитанник Ривер Плейт провел 16 игр в чемпионате Аргентины, в которых забил 15 голов и выполнил пять голевых передач.

Также 21-летний нападающий успел сыграть пять матчей за сборную Аргентины, в составе которой стал обладателем Кубка Америки 2021 года.

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Альварес возглавляет список бомбардиров элитного дивизиона Аргентины. По данным Transfermarkt, стоимость форварда Ривер Плейт составляет 20 миллионов евро.

Напомним, что основной форвард "горняков" Ласина Траоре, который получил ужасную травму в матче Лиги чемпионов против Интера, будет находится вне игры до осени следующего года.

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

Также затягивается восстановление Жуниора Мораеса, который только в октябре приступил к тренировкам.

А уже в субботу, 20 ноября, "горнякам" предстоит сыграть матч 15-го тура чемпионата Украины против львовского Руха.

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