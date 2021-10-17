Боксер при смерті після нокауту: лікарі призначили екстрену операцію

Мойзес Фуентес перенесе операцію після нокауту
В ніч з суботи на неділю 34-річний Фуентес, який виходив до цього на ринг ще в вересні 2018 року, зустрічався з перспективним 19-річним мексиканцем Давидом Куельяром.
Молодий талант з перших секунд захопив ініціативу і почав бити досвідченого опонента. Навіть президент WBC Маурісіо Сулейман, який спостерігав за поєдинком наживо, пропонував зупинити бій, пише boxingscene.com .
Але Фуентес дали ще один раунд, що стало величезною помилкою! У шостому раунді Куельяр потужно пробив з лівої і Фуентес без свідомості впав на настил рингу. Про святкування ніхто навіть не думав.
Фуентеса забрали з рингу на ношах і перевезли в найближчу лікарню. Пізніше стало відомо, що боксеру призначили екстрену операцію. Подробиць його стану поки немає.
Це було сьома поразка в кар'єрі мексиканця. Також він здобув 25 перемог в профі і один бій завершився нічиєю.
У Мережі вболівальники, експерти та інші боксери моляться за здоров'я Фуентеса.
Читайте також:
- Нарвався на удар коліном: боєць ще довго страждав від болю після нокауту
- Відкачували з кисневою маскою: жорстокий нокаут у двобої двох росіян (відео)
- Нестаріючий ексчемпіон UFC відмолотив суперника в співголовному бою турніру UFC
- Потужний нокдаун не залишив шансів для українського бійця на турнірі Bellator 268
- Удар сокири: боєць витримав жорсткий прийом, а потім замісив суперника
- Брутальний нокаут після брудного прийому: а рефері нічого не помітив