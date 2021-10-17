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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Боксер при смерти после нокаута: врачи назначили экстренную операцию

Александр Трикиша
17 октября, 16:11
Бывший чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе Мойзес Фуэнтес вернулся на ринг впервые с 2018 года, но очень пожалеет об этом решении, если выживет

Мойзес Фуэнтес перенесет операцию после нокаута

В ночь с субботы на воскресенье 34-летний Фуэнтес, выходивший до этого на ринг еще в сентябре 2018 года, встречался с перспективным 19-летним мексиканцем Давидом Куэльяром.

Молодой талант с первых секунд захватил инициативу и принялся избивать опытного оппонента. Даже наблюдавший за поединком вживую президент WBC Маурисио Сулейман предлагал остановить бой, пишет boxingscene.com.

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Но Фуэнтесу дали еще один раунд, что стало огромной ошибкой! В шестом раунде Куэльяр мощно пробил с левой и Фуэнтес без сознания рухнул на настил ринга. О праздновании никто даже не думал.

Фуэнтеса унесли с ринга на носилках и перевезли в ближайшую больницу. Позже стало известно, что боксеру назначили экстренную операцию. Подробностей его состояния пока нет.

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Это было седьмое поражение в карьере мексиканца. Также он одержал 25 побед в профи и один бой завершился ничьей.

В Сети болельщики, эксперты и другие боксеры молятся за здоровье Фуэнтеса.

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