Боксер при смерти после нокаута: врачи назначили экстренную операцию

Мойзес Фуэнтес перенесет операцию после нокаута

В ночь с субботы на воскресенье 34-летний Фуэнтес, выходивший до этого на ринг еще в сентябре 2018 года, встречался с перспективным 19-летним мексиканцем Давидом Куэльяром.

Молодой талант с первых секунд захватил инициативу и принялся избивать опытного оппонента. Даже наблюдавший за поединком вживую президент WBC Маурисио Сулейман предлагал остановить бой, пишет boxingscene.com.

Реклама

Но Фуэнтесу дали еще один раунд, что стало огромной ошибкой! В шестом раунде Куэльяр мощно пробил с левой и Фуэнтес без сознания рухнул на настил ринга. О праздновании никто даже не думал.

Фуэнтеса унесли с ринга на носилках и перевезли в ближайшую больницу. Позже стало известно, что боксеру назначили экстренную операцию. Подробностей его состояния пока нет.

Реклама

Это было седьмое поражение в карьере мексиканца. Также он одержал 25 побед в профи и один бой завершился ничьей.

В Сети болельщики, эксперты и другие боксеры молятся за здоровье Фуэнтеса.

Читайте также: