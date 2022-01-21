Бий у барабан, козаче: такого Усика ви ще не бачили

Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик поділився у сторіс Instagram фото, на якому він сидить за ударною установкою та тримає барабанні палички в руках. При цьому погляд боксера зосереджений, як під час боїв.

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Цікаво, що Усик виходить на ринг під пісню Василя Жадана "Браття", де є такі рядки: "Бий у барабан, козаче". Можна сказати, що Усик перетворився на того самого "козака з барабаном".

Як відомо, у дитинстві Усик займався танцями, завдяки чому зараз має таку пластику на рингу.

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"Коли я навчався у школі, я ходив у клас народних танців. У вихідні дні цей маленький хлопчик брав участь у шкільних культурних та мистецьких заходах, носив вишиванки та шаровари та люто танцював з однолітками", – згадував якось Усик своє дитинство.

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