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Бий у барабан, козаче: такого Усика вы еще не видели

Александр Трикиша
21 января, 21:26
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попробовал себя в новом амплуа. Украинский боксер примерил образ барабанщика

Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик поделился в сторис Instagram фото, на котором он сидит за ударной установкой и держит барабанные палочки в руках. При этом взгляд у боксера сосредоточенный, как во время боев.

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Интересно, что Усик выходит на ринг под песню Василия Жадана "Браття", где есть такие строчки: "Бий у барабан, козаче". Можно сказать, что Усик превратился в того самого "козака з барабаном".

Как известно, в детстве Усик занимался танцами, благодаря чему сейчас имеет такую пластику на ринге.

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"Когда я учился в школе, я ходил в класс народных танцев. В выходные дни этот маленький мальчик участвовал в школьных культурных и художественных мероприятиях, носил вышиванки и шаровары и яростно танцевал со сверстниками", – вспоминал как-то Усик свое детство.

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