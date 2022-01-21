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Зашкварился за Крым! Тренера рассмешили жалобы Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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21 января, 11:26
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С чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком в Украине не хотят работать рекламодатели. Тренер Кличко объяснил почему так произошло
Тренер объяснил в чем ошибка Усика
Тренер объяснил в чем ошибка Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший в штабе Владимира Кличко, прокомментировал жалобы Александра Усика на то, что у него нет рекламных контрактов в Украине.

"Я слышал, что с Усиком рекламодатели не хотят работать из-за его позиции. Позиция у тебя такая, что тебе контракты никто не может предложить, потому что зашкварился за Крым", – сказал Сергей Городничев на своем YouTube-канале.

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Ранее мы писали, что после аннексии Крыма Усик продолжает ездить на полуостров. Боксер рассказал, как его кошмарят на российской границе. Но это его не останавливает

Фото Усика из Крыма
Фото Усика из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри могут провести не в конце нынешнего года, а уже ближайшей весной. В этом заинтересованы бизнесмены с Ближнего Востока.

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