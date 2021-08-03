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Білоруска Тимановська: "Батько на межі інсульту, а чоловік їхав до Києва зі сльозами"

3 серпня, 16:11

Олег Люлька

Білоруска Христина Тимановська, котра на Олімпіаді в Токіо повстала проти спортивного керівництва своєї країни, розповіла, що відбувається з її рідними

Христина Тімановська / Фото: Reuters

За словами білоруски Христини Тимановської, її батьки, які проживають у Білорусі, переживають за те, що відбувається з нею в Токіо. І це негативно позначається на їхньому здоров'ї.

"Мама нервує. Тато – недавно був передінсультний стан, і зараз йому зовсім зле. Його не залишають одного. Я питала, чому він не в лікарні, але мої рідні так і не відповіли", – наводить слова Тимановської Mash

Христина Тимановська / Фото: Reuters

"Те, що я писала в соцмережах про "поповнення" – я так називаю собаку, дітей у мене немає. Ми взяли її три роки тому з притулку і виходили. Вона була вся в ранах, хвора. Важко з нею розлучатися було. Я запитала чоловіка, як він зміг без неї виїхати, він сказав – зі сльозами на очах. Ми заберемо її, як все вляжеться"

Як ми писали, чоловік спортсменки Арсеній Зданевич втік з Мінська до Києва. "Ми спільно ухвалили таке рішення з міркувань безпеки", – розповіла Христина Тимановська, яка 4 серпня має вилетіти з Токіо до Польщі, де їй видали гуманітарну візу.

Тимановська та її чоловік / Фото: Reuters, Instagram

Нагадаємо, білоруска Тимановська мала виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її й спробували відправити до Мінська.

"Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики Білорусі вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповіла Тимановська. – Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку"

Тимановська 4 серпня залишає Токіо / Фото: Reuters

При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не вгамується, може закінчити суїцидом.

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