Белоруска Тимановская: "Отец на грани инсульта, а муж ехал в Киев со слезами"

Белоруска Кристина Тимановская, на Олимпиаде в Токио восставшая против спортивного руководства своей страны, рассказала, что происходит с ее родными

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

По словам белоруски Кристины Тимановской, ее родители, проживающие в Беларуси, переживают за то, что происходит с ней в Токио. И это пагубно сказывается на их здоровье.

"Мама нервничает. Папа – недавно было предынсультное состояние, и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили", – приводит слова Тимановской Mash

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

"То, что я писала в соцсетях про "пополнение" – я так называю собаку, детей у меня нет. Мы взяли ее три года назад из приюта и выходили. Она была вся в ранах, больная. Тяжело с ней расставаться было. Я спросила мужа, как он смог без нее уехать, он сказал – со слезами на глазах. Мы заберем ее, как все уляжется"

Как мы писали, супруг спортсменки Арсений Зданевич сбежал из Минска в Киев. "Мы приняли совместно такое решение в целях безопасности", – рассказала Кристина Тимановская, которая 4 августа должна вылететь из Токио в Польшу, где ей выдали гуманитарную визу.

Тимановская и ее муж / Фото: Reuters, Instagram

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались отправить в Минск.

"Сказали, что этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики Беларуси решен, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать, – поведала Тимановская. – Но боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности"

Тимановская 4 августа покидает Токио / Фото: Reuters

При этом руководство легкоатлетической сборной Беларуси угрожало Тимановской, что она, если не успокоится, может закончить суицидом.