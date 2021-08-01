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Главный скандал Олимпиады! Белоруска, которую решили ликвидировать, просит убежище

Олег Люлька Олег Люлька
1 августа, 20:02
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Легкоатлетка Кристина Тимановская уверена, что если позволит увезти себя с Олимпийских игр в Токио на родину, в Беларусь, там ее упекут за решетку
Белоруска Кристина Тимановская
Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которую руководство ее сборной пыталось насильно отправить из Токио в Минск, сейчас полиция японской столицы перевозит в безопасное место.

Спортсменка намерена подавать прошение об убежище и по этому поводу собирается обратиться к властям Австрии.

"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно", – приводит слова Тимановской BY.tribuna.com

"За что посадить? В том-то и дело, что я ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой. Сказали, что этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики решен, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать"

"Убежище в Австрии? Пока мы думаем, куда обратиться. Ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение. Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции", – сказала Тимановская

При этом Международный олимпийский комитет заявил, что "изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Беларуси".

Напомним, накануне Тимановская возмутилась тем, что помимо своих коротких дисциплин 100 и 200 метров, руководство белорусской сборной обязало ее бежать еще и эстафету 4х400 м.

"Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду.

Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает", – возмутилась Тимановская, после чего белорусская сборная и попыталась отправить ее домой, но, как видим, безуспешно

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