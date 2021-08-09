Білоруска Тимановська побоюється за своє життя у Польщі

Білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, котра на Олімпіаді в Токіо повстала проти спортивної влади своєї країни, навіть після приїзду до Варшави неспокійно

Христина Тимановська у Варшаві / Фото: Reuters

24-річна легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська навіть у Польщі, що видала їй і чоловікові гуманітарну візу, побоюється за свою безпеку.

"Я постійно повинна перебувати в супроводі охорони. У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю", – сказала Тимановська японському телеканалу NHK

Христина Тимановська / Фото: Reuters

При цьому завершувати спортивну кар'єру Христина не має наміру.

"Я хочу продовжувити брати участь у забігах, щоб підтримати журналістів, спортсменів, політв'язнів та інших представників білоруського народу", – каже Тимановська

Христина Тимановська / Фото: Reuters

Хоча раніше її чоловік відхрестився від білоруської опозиції.

Нагадаємо, білоруска Тимановська мала виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася з приводу несподіваного тренерського рішення, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

Христина Тимановська / Фото: Reuters

Тимановська відмовилася повертатися на батьківщину, побоюючись, що там її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. Як наслідок, поліція Токіо взяла її під свій захист, а з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів,котрі погрожували Тимановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Додамо, що 3 серпня у Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". У версію самогубства Шишова ніхто не вірить.