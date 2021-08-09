Белоруска Тимановская опасается за свою жизнь в Польше

Белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, на Олимпиаде в Токио восставшей против спортивных властей своей страны, даже после приезда в Варшаву неспокойно

Кристина Тимановская в Варшаве / Фото: Reuters

24-летняя легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская даже в Польше, выдавшей ей и мужу гуманитарную визу, опасается за свою безопасность.

"Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", – сказала Тимановская японскому телеканалу NHK

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

При этом завершать спортивную карьеру Кристина не намерена.

"Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", – говорит Тимановская

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Хотя ранее ее супруг открестился от белорусской оппозиции.

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму или закроют в психбольнице. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту, а с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

Добавим, что 3 августа в Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине". В версию самоубийства Шишова никто не верит.