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Олександр Усик – новий чемпіон світу! Титули повертаються в Україну

Олександр Трикіша
26 вересня, 01:08
Сьогодні в Лондоні відбувся грандіозний боксерський вечір, головною подією якого став поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

На кону поєдинку були титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі, якими володів британець. ми вели онлайн бою Усик – Джошуа.

Усик вийшов на ринг під традиційну пісню "Браття" Василя Жадана, а Джошуа влаштував справжнє шоу з феєрверком і салютом. Його вихід супроводжував хіт Роберта Теппера "No easy way out".

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Також обидва боксера після виходу на ринг помолилися в кутку.

А потім прозвучала легендарна фраза Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble"...

Перші раунди залишилися за українець, який був набагато активніше в рингу і потихеньку намацував шлях до голови суперника.

Джошуа не поспішав йти в атаку і розраховував на свій потужний удар. У шостому раунді британець точно потрапив і змусив Усика понервувати, але його врятував гонг.

А в наступному раунді Усик відповів – спочатку лівою в голову, а ближче до кінця раунду повторив свій удар, після якого Джошуа відлетів в кут.

Ближче до кінця бою стало помітно, що боксери втомилися. Проте, чемпіонські раунди Усик собі забрав, а на останніх секундах 12-го раунду ледь не відправив Джошуа в нокдаун, але той вистояв під градом ударів українця.

Усик не зміг перемогти достроково, зате здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112, 115:113! Титули, які раніше належали Володимиру Кличку, повертаються в Україну!

Поєдинок відвідали багато українських знаменитостей. На трибуні були помічені друг і кум Усика Василь Ломаченко, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, футболісти Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і, звичайно ж, Володимир і Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що росіянин з Києва програв в андеркарді бою Усик – Джошуа. Хасан Байсангуров, який проживає в Україні, зазнав поразки в поєдинку проти американця Крістофера Ослі за вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі.

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А перед цим перемогу здобув син першого тренера Усика Даніель Лапін. У чотирираундовому поєдинку він здолав поляка Павла Мартинюка.

Також в андеркарті українець Максим Продан зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись албанці Флоріан Марку з Албанії титулом IBF International в напівсередній вазі.

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