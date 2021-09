Александр Усик – новый чемпион мира! Титулы возвращаются в Украину

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

На кону поединка были титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе, которыми владел британец. Мы вели онлайн боя Усик – Джошуа.

Усик вышел на ринг под традиционную песню "Браття" Василия Жадана, а Джошуа устроил настоящее шоу с фейерверком и салютом. Его выход сопровождал хит Роберта Теппера "No easy way out".

Также оба боксера после выхода на ринг помолились в углу.

А затем прозвучала легендарная фраза Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble"...

Первые раунды остались за украинец, который был намного активнее в ринге и потихоньку нащупывал путь к голове соперника.

Джошуа не спешил идти в атаку и рассчитывал на свой мощный удар. В шестом раунде британец точно попал и заставил Усика понервничать, но его спас гонг.

А в следующем раунде Усик ответил – сначала левой в голову, а ближе к концу раунда повторил свой удар, после которого Джошуа отлетел в угол.

Ближе к концу боя стало заметно, что боксеры подустали. Тем не менее, чемпионские раунды Усик себе забрал, а на последних секундах 12-го раунда едва не отправил Джошуа в нокдаун, но тот выстоял под градом ударов украинца.

Усик не смог победить досрочно, зато одержал победу единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113! Титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко, возвращаются в Украину!

Поединок посетили многие украинские знаменитости. На трибуне были замечены друг и кум Усика Василий Ломаченко, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и, конечно же, Владимир и Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что россиянин из Киева проиграл в андеркарде боя Усик – Джошуа. Хасан Байсангуров, проживающий в Украине, потерпел поражение в поединке против американца Кристофера Осли за вакантный титул WBO Inter-Continental в среднем весе.

А перед этим победу одержал сын первого тренера Усика Даниэль Лапин. В четырехраундовом поединке он одолел поляка Павла Мартынюка.

Также в андеркарте украинец Максим Продан потерпел первое поражение в карьере, уступив албанцу Флориан Марку из Албании титул IBF International в полусреднем весе.