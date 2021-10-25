А з чоловіком порадилася? Світоліна розлучилася з тренером після провального сезону

Еліна Світоліна оголосила про розставання зі своїм тренером / Фото: Twitter

Перша ракетка України Еліна Світоліна на своїй сторінці в Twitter оголосила про розставання з тренером Ендрю Беттлсом.

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"Після 5 років і 11 титулів, які ми разом виграли!! Ми з Енді вирішили, що зараз саме час розійтися.

Я дуже вдячна йому за його наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в подальшій кар'єрі!", – написала Світоліна в своєму Twitter.

Відзначимо, що в нинішньому сезону найкраща тенісистка України завоювала бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо.

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Також в кінці серпня 2021 році Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 в Чикаго. У фіналі турніру українка здолала 68-ю ракетку світу Алізе Корне з Франції. Але цей успіх став єдиним для українки.

Еліна Світоліна виграла перший трофей 2021 року / Фото: AFP

За підсумками поточного сезону Світоліна вперше з травня 2017 року залишить першу десятку світового рейтингу.

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Нагадаємо, що в цьому році в особистому житті української тенісистки сталася приємна подія. В липні місяці, Еліна і французький тенісист Гаель Монфіс зіграли весілля в Женеві.