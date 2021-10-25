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Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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А с мужем посоветовалась? Свитолина рассталась с тренером после провального сезона

Сергей Шаховец
25 октября, 12:29
Неудачные выступления Элины Свитолиной в нынешнем сезоне привели к завершению сотрудничества с ее многолетним тренером

Элина Свитолина объявила о расставании со своим тренером / Фото: Twitter

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Twitter объявила о расставании с тренером Эндрю Беттлсом.

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"После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли!!

Мы с Энди решили, что сейчас самое время разойтись.

Я очень благодарна ему за его упорный труд и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!", – написала Свитолина в своем Twitter.

Отметим, что в нынешнем сезона лучшая теннисистка Украины завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Также в конце августа 2021 году Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Чикаго. В финале турнира украинка одолела 68-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции. Но этот успех стал единственным для украинки.

Элина Свитолина выиграла первый трофей в 2021 году / Фото: AFP

По итогам текущего сезона Свитолина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку мирового рейтинга.

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Напомним, что в этом году в личной жизни украинской теннисистки произошло приятное событие. В июле месяце, Элина и французский теннисист Гаэль Монфис сыграли свадьбу в Женеве.

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