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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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13 ударів у голову: чумна атака з нокаутом у змішаних єдиноборствах

Олександр Трикіша
24 вересня, 23:19
Боєць із Філіппін Джошуа Пасіо зберіг титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі, перемігши нокаутом Йосуке Саруту на турнірі ONE: Revolution Friday

Джошуа пасио переміг в першому раунді. Фото: ONE

Пасіо ухилився від удару суперника ногою, а потім завдав 13 ударів в голову японському опонентові! Саруті навіть не міг захищатися, але від неминучого нокауту його врятував рефері.

Цікаво, що це був третій бій між цими бійцями, і всі поєдинки завершилися на користь філіппінця. Всього на рахунку Пасіо 20 перемог і одна поразка, Сарута здобув 21 перемогу і 10 раз програв.

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