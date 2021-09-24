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Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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13 ударов в голову: чумовая атака с нокаутом в смешанных единоборствах

Александр Трикиша
24 сентября, 23:19
Боец из Филиппин Джошуа Пасио сохранил титул чемпиона мира в первом полусреднем весе, победив нокаутом Йосуке Саруту на турнире ONE: Revolution Friday

Джошуа Пасио победил в первом раунде. Фото: ONE

Пасио увернулся от удара соперника ногой, а затем нанес 13 ударов в голову японскому оппоненту! Сарута даже не мог защищаться, но от неминуемого нокаута его спас рефери.

Интересно, что это был третий бой между этими бойцами, и все поединки завершились в пользу филиппинца. Всего на счету Пасио 20 побед и одно поражение, Сарута одержал 21 победу и 10 раз проиграл.

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