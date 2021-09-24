13 ударов в голову: чумовая атака с нокаутом в смешанных единоборствах

Джошуа Пасио победил в первом раунде. Фото: ONE
Пасио увернулся от удара соперника ногой, а затем нанес 13 ударов в голову японскому оппоненту! Сарута даже не мог защищаться, но от неминуемого нокаута его спас рефери.
Интересно, что это был третий бой между этими бойцами, и все поединки завершились в пользу филиппинца. Всего на счету Пасио 20 побед и одно поражение, Сарута одержал 21 победу и 10 раз проиграл.
Читайте также:
- Убийство за четыре секунды: страшный нокаут в украинском MMA
- "Убийство" кубинского ветерана на ринге. Экс-чемпион Bellator восстановил свою репутацию
- Заявка на чемпионство? Смит задушил Спэнна в первом раунде
- Герой Афгана сменил пол и избил женщину в ММА
- Показалось, что он умер: кошмарный нокаут в бою на голых кулаках
- Ничего себе правая: боец отправил соперника в глухой нокаут ударом в челюсть
- Упал замертво: страшный нокаут из Казахстана