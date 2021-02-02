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Камбек спортсмена с доходом 100 миллионов в год: когда и где вернется Федерер

2 февраля, 14:15

Елена Павлова Елена Павлова

В 2020 году 39-летний теннисист перенес две операции

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер, наконец-то, вернется на корт в Дохе после годового перерыва. Турнир стартует 8 марта. О своем решении швейцарский теннисист рассказал в интервью SRF. Ранее мы писали, что легендарный Федерер пропустит Australian Open впервые в этом столетии.

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Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Роджер рассказал, что хочет выступить на "Ролан Гаррос-2021" и сообщил, что его приоритетами являются Уимблдон и Олимпиада. Швейцарец также рассказал, что в его планы входит в участие в турнирах в Халле и на Открытом чемпионате США.

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Напомним, что 39-летний Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошел до полуфинала и уступил сербу Новаку Джоковичу, которой и стал победителем австралийского "Шлема".

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Джокович и Федерер

Джокович и Федерер / Фото: Reuters

Вскоре после завершения соревнований Федерер перенес плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали еще одну. Реабилитация швейцарца получилась долгой, но сам швейцарец не торопился, ведь из-за пандемии тур был приостановлен. Вскоре после летней операции на колене Федерер заявил, что вернется на корт в 2021-м.

Кстати, Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2020 год, опередив Месси и Роналду. Теннисист заработал 106,3 млн долларов, уступив лишь предпринимательнице и модели Кайли Дженнер (590 млн долларов), а также музыканту Канье Уэсту (170 млн долларов).

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter
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