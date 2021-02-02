Камбек спортсмена з прибутком 100 мільйонів на рік: коли і де повернеться Федерер

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Роджер Федерер нарешті повернеться на корт у Досі після річної перерви. Турнір стартує 8 березня. Про своє рішення швейцарський тенісист розповів в інтерв'ю SRF. Раніше ми писали, що легендарний Федерер пропустить Australian Open – вперше після 2000-го.

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Роджер Федерер / Фото: Reuters

Роджер розповів, що хоче виступити на "Ролан Гаррос-2021" і що його пріоритетами є Вімблдон і Олімпіада. Швейцарець також розповів, що в його планах участь у турнірах у Галле і на Відкритому чемпіонаті США.

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Нагадаємо, що 39-річний Федерер не виходив на корт в офіційних матчах після завершення Australian Open 2020 року. Там швейцарець дійшов до півфіналу і поступився сербу Новаку Джоковичу, якій і став переможцем австралійського "Шолома".

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/ Фото: Reuters

Незабаром після завершення змагань Федерер переніс планову операцію на коліні, а через деякий час йому зробили ще одну. Реабілітація швейцарця вийшла довгою, але сам Роджер не поспішав, адже через пандемію тур був припинений. Незабаром після літньої операції на коліні Федерер заявив, що повернеться на корт в 2021-м.

До речі, Роджер Федерер посів третє місце в списку найбільш високооплачуваних знаменитостейза 2020 рік, випередивши Мессі й Роналду. Тенісист заробив 106,3 млн, поступившись лише підприємниці й моделі Кайлі Дженнер (590 млн доларів), а також музикантові Каньє Весту (170 млн доларів).

Трюк Роджера Федерера Відео: Twitter

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