Украина – вторая в Европе! Наши борцы завоевали на турнире четыре медали

Спортсмены вольного стиля ударно выступили в Польше, заработав три бронзовые награды и одну серебряную и стали вторыми в командном зачете

В эти дни в Варшаве проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Первыми свои соревнования провели представители вольного стиля. И сборная Украины выступила довольно успешно, заняв в общекомандном зачете второе место и завоевав четыре медали.

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Недавно чемпионат мира по борьбе перенесли из России из-за санкций.

Об успехах наших ребят сообщил сайт Ассоциации спортивной борьбы.

В весовой категории до 61 кг украинец Андрей Джелеп (на фото) стал серебряным призером, уступив лишь в финале россиянину Абасгаджи Магомедову.

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Бронзовые медали получили трое наших борцов: Камиль Керимов (до 57 кг), Игорь Никифорук (до 70 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг). Эти успехи, а также неплохие результаты в других категориях позволили "сине-желтым" стать вторыми по очкам. Первенство досталось россиянам, третья позиция – у Азербайджана.

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В ближайшие дни в польской столице проведут соревнования представители греко-римского стиля и женщины.

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Видео: YouTube

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