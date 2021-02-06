Россия, пока! Еще один чемпионат мира перенесен из-за санкций

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из российского Красноярска в столицу Сербии Белград. Такое решение Международная федерация борьбы приняла после санкций в отношении России за махинации с допингом, сообщается на официальном сайте организации.

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Белград должен был принимать турнир в 2023 году, однако руководство Федерации решило внести коррективы в график соревнований, поменяв местами принимающие города. Таким образом, Красноярск примет ЧМ по борьбе в 2023 году, когда завершится отстранение российского спорта.

Чемпионат мира 2023 года станет первым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже, где лицензии получат шесть лучших спортсменов в каждой олимпийской весовой категории.

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. Ранее Россия лишилась чемпионата мира по мотогонкам.

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