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Україна – друга в Європі! Наші борці завоювали на турнірі чотири медалі

22 квітня, 12:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Спортсмени вільного стилю ударно виступили в Польщі, заробивши три бронзові нагороди й одну срібну і стали другими в командному заліку

У ці дні в Варшаві проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Першими свої змагання провели представники вільного стилю. І збірна України виступила досить успішно, посівши в загальнокомандному заліку друге місце і завоював чотири медалі.

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Нещодавно чемпіонат світу з боротьби перенесли з Росії через санкції.

Про успіхи наших хлопців повідомив сайт Асоціації спортивної боротьби.

У ваговій категорії до 61 кг українець Андрій Джелеп (на фото) став срібним призером, поступившись лише у фіналі росіянину Абасгаджі Магомедову.

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Бронзові медалі отримали троє наших борців: Каміль Керімов (до 57 кг), Ігор Никифорук (до 70 кг) і Олександр Хоцяновський (до 125 кг). Ці успіхи, а також непогані результати в інших категоріях дозволили "синьо-жовтим" стати другими за очками. Першість дісталося росіянам, третя позиція – в Азербайджана.

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У найближчі дні в польській столиці проведуть змагання представники греко-римського стилю та жінки.

Дивіться, як борець Жан Беленюк показував їдальню Верховної Ради:

Відео: YouTube

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