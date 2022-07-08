Медаль – Украине, машины – армии! Наши спортсмены триумфально вернулись с чемпионата мира

Украинские прыгуны в воду привезли "серебро" чемпионата мира и подарили два автомобиля мобильному медицинскому госпиталю

Украинские спортсмены подарили медикам две машины / Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду, Коллаж: Сегодня

Возвращаться домой всегда приятно, а возвращаться домой во время войны – вдвойне. Можете только себе представить эмоции сборной Украины по прыжкам в воду, которая впервые с 24 февраля вошла в родной столичный бассейн "Лико". И не с пустыми руками. А с "серебром" чемпионата мира. Историческую медаль выиграли в миксте Алексей Середа и София Лыскун.

"Я даже не могу описать свои чувства сейчас. Очень ждал этого момента. Из Киева я выехал сразу 24 февраля, взрывов и сирен не слышал, поэтому возвращаться домой было не страшно. Будем сейчас базироваться здесь, а потом едем на сборы в Турцию и на чемпионат Европы", – сказал Середа.

Впервые с 24 февраля спортсмены пришли в "Лико" / Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

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Проба воды в родном бассейне / Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

"Это моя первая медаль на чемпионате мира и эта награда не только для меня и нашей команды, но и для всей страны, нашей армии, бойцов. У меня появился еще больший стимул теперь бороться за медали, чтобы помогать своей стране", – поделился эмоциями Алексей.

Про нашу армию и воинов – это ну пустые слова. Перед тем как зайти в родной бассейн, президент Федерации Игорь Лысов и спортсмены поблагодарили наших защитников и передали Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова два специальных медицинских автомобиля. Возможность вернуться после чемпионата мира по водным видам спорта домой – их заслуга.

Момент приема-передачи двух спецмашин / Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

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