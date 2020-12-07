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Украинский боец из-за допинга разорвал контракт с UFC, не проведя ни одного боя

7 декабря, 13:47

Елена Павлова Елена Павлова

Но Доскальчук уже нашел себе другую компанию – одного из крупнейших промоушенов Ближнего Востока

Бывший чемпион M-1 Global в наилегчайшем дивизионе украинский боец Александр Доскальчук (10-1) прекратил сотрудничество с UFC, так и не проведя ни одного боя в рамках промоушена. Как признался Александр в комментариях на своей странице в Instagram, контракт с UFC был разорван из-за его дисквалификации.

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Украинец должен был провести свой первый бой в UFC 18 июля на турнире в Абу-Даби в поединке против канадца Малкольма Гордона (12-3), но провалил допинг-тест из-за ошибки врача, который неправильно прописал ему запрещенный препарат. В итоге от Антидопингового агентства США (USADA) Доскальчук получил 14-месячную дисквалификацию.

Александр Доскальчук

Александр Доскальчук / Фото: gazeta.ru

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Но Александр грустил недолго – он уже подписал соглашение с одним из крупнейших промоушенов Ближнего Востока Brave Combat Federation. Вскоре он пообещал назвать дату следующего боя и соперника.

"Вчера определилось продолжение моей спортивной карьеры, и я подписал контракт с BRAVE Combat Federation. В ближайшее время объявлю где, когда и с кем у меня запланирован поединок", – написал Доскальчук в Instagram.

На счету Доскальчука 10 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он выступает в весовой категории до 56,7 кг. Накануне боя 18 июля сначала у него сменился соперник из-за смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. А затем уже сам украинец снялся с поединка.

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контракт UFC смешанные единоборства боец Александр Доскальчук
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