"Заря" проиграет украинцам из АЕКа": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В поединке, где "Заре" нужна только победа, ей прочат поражение от украинских "греков" Шахова и Чигринского

Луганская "Заря" рискует остаться без очков и в третьем матче группового раунда Лиги Европы. По крайней мере, в сегодняшнем поединке против греческого клуба АЕК, который начнется в Запорожье в 22:00, букмекеры отдают предпочтение эллинам. Онлайн матча "Заря" – АЕК с видео голов доступен на нашем сайте.

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"Заря" – АЕК: где смотреть матч Лиги Европы

Именно афинский АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский, аналитики букмекерских контор называют небольшим, но все же фаворитом матча в Запорожье. На его победу установлен коэффициент 2.56, на ничью – 3.35, на победу "Зари" – 2.92. Иными словами, вероятность выигрыша украинского клуба составляет 33%, ничейного исхода – 29%, а выигрыша греков – 38%.

Самые вероятные результаты (по версии букмекеров)

"Заря" – АЕК – 1:1 (коэффициент 6.10)

"Заря" – АЕК – 0:1 (коэффициент 7.40)

"Заря" – АЕК – 0:0 (коэффициент 8.10)

Претенденты на гол у "Зари"

Александр Гладкий 3.00 (коэффициент на "забьет гол")

Владислав Кабаев 3.50

Михайло Перович 3.50

Владислав Кочергин 4.00

Владлен Юрченко 4.00

Максим Лунев 4.75

Егор Назарина 5.00

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"Заря" (Луганск) / Фото: Reuters

Претенденты на гол у АЕКа

Карим Ансарифард 2.75

Нелсон Оливейра 2.75

Марко Ливая 3.00

Муамер Танкович 3.50

Петрос Манталос 4.00

Евгений Шахов 6.00

Дмитрий Чигиринский 10.00

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Напомним, после двух туров группового раунда Лиги Европы у обоих клубов – ноль очков и одинаковая разница мячей – 1:5. "Заря" проиграла на выезде "Лестеру" 0:3 и дома "Браге" 1:2.

В свою очередь, АЕК на старте группового раунда Лиги Европы уступил на выезде "Браге" 0:3 и в родных стенах "Лестеру" 1:2.

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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