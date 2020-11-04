Украинский защитник АЕКа назвал матч с "Зарей" самым важным в Лиге Европы

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский, который завтра сыграет в третьем туре Лиги Европы против "Зари", поделился ожиданиями от предстоящего матча. Бывший футболист национальной сборной отметил линию атаки луганской команды. Ранее мы писали, что АЕК полетел на матч с "Зарей" без тренера из-за подозрения на коронавирус.

"Ожидаю очень сложный матч. Две команды находятся в одинаковой ситуации. Обе сделают все возможное и постараются добиться нужного результата. Для нас это – самый важный матч. Неправильно было бы кого-то выделять в составе "Зари". Когда я играл в Украине, дружил со многими футболистами луганчан. В "Заре" хорошие игроки, это сильная команда. Главное преимущество луганчан – линия атаки", – цитирует Чигринского официальный сайт АЕКа.

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Дмитрий Чигринский / Фото: АЕК Греция

Напомним, что и "Заря", и АЕК проиграли в первых двух турах "Лестеру" и "Браге" и с нулем очков замыкают турнирную таблицу группы G.

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"У нас были сложные встречи с "Лестером" и "Брагой". Результаты неудовлетворительные. Мы должны быть сосредоточены на матче. Нас не устроит ничего, кроме победы, чтобы оставить шансы на выход. Должны выходить на поле с мыслями о победе. В Лиге Европы все команды на высоком уровне, нужно избегать ошибок", – сказал защитник.

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Поединок "Заря" – АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье. Начало – в 22:00. Также за греческую команду выступает бывший полузащитник "Днепра" Евгений Шахов, чей гол на выходных принес АЕКу победу над ОФИ 2:1 в поединке чемпионата Греции.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Браге"

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