"Заря" – АЕК: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Ключевой для луганчан поединок еврокубков начнется сегодня в 22:00 и будет показан на ТВ и в интернете

Сегодня в Запорожье "Заря" проведет решающий для себя матч Лиги Европы против греческого клуба АЕК, за который выступают украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. После поражений от "Лестера" (0:3) и "Браги" (1:2) луганчанам нужно в обязательном порядке обыгрывать афинян, чтобы сохранить шанс на попадание в евровесну. Начало поединка на "Славутич-Арене" – в 22:00. Онлайн-трансляция матча "Заря" – АЕК с видео голов доступна на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ЗАРЯ" – АЕК

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В прямом эфире матч Лиги Европы "Заря" – АЕК в четверг, 5 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

"ЗАРЯ" – АЕК: ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник: "Мое требование к команде – отдаться на все 100 процентов и не начать поединок так, как с "Брагой". Эмоции нужно убрать и играть со спокойной головой. Спокойствие и агрессия в четверг должны работать в сцепке. Той небрежности, которая может допускаться в УПЛ, в Лиге Европы категорически не должно быть. Мы хотим выиграть эту игру не только, чтобы реабилитироваться за предыдущие неудачи, но и чтобы придать себе уверенности, принести очки Украине – на это хотим себя настроить. Ребята все готовы, все рвутся в бой, благо, есть из кого выбирать состав. Шахов и Чигринский? Наши ребята хорошо их знают по внутреннему чемпионату, не раз встречались".

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский: "Ожидаю очень сложный матч. Две команды находятся в одинаковой ситуации. Обе сделают все возможное и постараются добиться нужного результата. Для нас это – самый важный матч. Неправильно было бы кого-то выделять в составе "Зари". Когда я играл в Украине, дружил со многими футболистами луганчан. В "Заре" хорошие игроки, это сильная команда. Главное преимущество луганчан – линия атаки".

Турнирная таблица группы G

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Напомним, после двух туров группового раунда Лиги Европы у обоих клубов – ноль очков и одинаковая разница мячей – 1:5. Смотрите, как "Заря" проиграла на выезде "Лестеру" 0:3 и дома "Браге" 1:2:

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В свою очередь АЕК на старте группового раунда Лиги Европы уступил на выезде "Браге" 0:3 и в родных стенах "Лестеру" 1:2.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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